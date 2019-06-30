Мун Чжэ Ин заявил о намерении отправиться с Трампом в демилитаризованную зону

Он выразил надежду на то, что его и Трампа на границе встретит лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил о намерениях сопровождать американского коллегу Дональда Трампа в демилитаризованную зону. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом США.

Главы государств выразили надежду на то, что на границе двух Корей их встретит лидер КНДР Ким Чен Ын.

— Если президент Трамп на военно-демаркационной линии пожмёт руку председателю северокорейского Госсовета Ким Чен Ыну, уже это само по себе станет огромным историческим событием, — заявил южнокорейский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне после своего визита в Южную Корею.