Названы регионы, в которых за ЖКХ платят менее 500 рублей

Согласно исследованию, больше всего за коммуналку платят люди, проживающие в Магаданской области.

Минимальный расчёт услуг ЖКХ в 2018 году коммунальные службы предоставляли жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Россияне, проживающие в Дагестане, платили в среднем 457 рублей на человека, в Туве — 478, в Ингушетии — 488.

Самые дорогие услуги ЖКХ — в Магаданской области, жителям которой приходится тратить в среднем 3511 рублей в месяц. Квитанции с чуть меньшей суммой получают в Камчатском крае — 3420, Мурманской области — 3003, Чукотском автономном округе — 2774, Московской области — 2607 рублей.

Согласно данным статистики за прошлый год, средний гражданин РФ должен был заплатить 17 936 рублей в год, что на 5,3% больше, чем сумма за аналогичные услуги в 2017 году.