В Иркутскую область прибыл борт с гуманитарной помощью из госрезерва

Борт с гуманитарной помощью из госрезерва прибыл в Иркутскую область, где продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщает региональное правительство.

— В составе груза 26 комплектов наплечных дамб, которые будут использованы для сдерживания воды в территориях затопления. Кроме того, доставлено 37 десятиместных палаток на случай развёртывания дополнительных пунктов временного размещения, — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели доставили семь спасательных лодок и три тысячи одеял. Часть груза уже направлена в страдающие от удара стихии районы области. Также региональный Минздрав получил противоэпидемические препараты для помощи пострадавшим.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от паводков. Вечером 29 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.