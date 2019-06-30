В Москве и Подмосковье 30 июня слегка потеплеет, но дожди никуда не уйдут

В столичном регионе ожидается облачная, местами дождливая погода, температура воздуха не поднимется выше 21 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дневная температура в Москве составит 19–21 градус тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов. В Подмосковье будет ещё холоднее, от 16 до 21 градуса со знаком плюс, а ночью жителям предстоит пережить прохладу в 6 градусов тепла.
Ветер западный от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление — 742 мм рт. ст.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram