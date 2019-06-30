Мун Чжэ Ин анонсировал встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе двух Корей

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей впервые в истории.

— Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме, — заявил лидер Южной Кореи на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

По его словам, Вашингтон и Сеул согласны с необходимостью денуклеаризации Корейского полуострова, а также нормализации отношений между КНДР и США.

Напомним, что после саммита G20 Дональд Трамп отправился в Южную Корею с официальным визитом, в ходе которого он пообещал на 15 минут заехать в демилитаризованную зону на границе двух Корей. При этом там он готов провести краткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.