Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

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Фото © Twitter / The White House

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Сеуле по итогам своего визита в Южную Корею заявил, что встретится с председателем КНДР Ким Чен Ыном на границе двух Корей.

Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения, — заявил Трамп.

Ранее Трамп анонсировал свой приезд в демилитаризованную зону на 15 минут. Напомним, до этого американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

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