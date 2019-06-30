Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Сеуле по итогам своего визита в Южную Корею заявил, что встретится с председателем КНДР Ким Чен Ыном на границе двух Корей.

— Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения, — заявил Трамп.

Ранее Трамп анонсировал свой приезд в демилитаризованную зону на 15 минут. Напомним, до этого американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.