Спортивный комментатор Губерниев рассказал о своей первой любви

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился историей о своей первой любви. Об этом телеведущий рассказал на Ежегодной всероссийской премии "Выпускник-2019", запись опубликована на YouTube-канале Stars News TV.

Девушку звали Лена Лукьянова. По словам Губерниева, она порвала с комментатором, в то время как он хотел вывести отношения на новый уровень. Лена объяснила отказ тем, что она терпеть не может спортсменов.

Телеведущий признался, что пару лет назад он встретил свою бывшую возлюбленную вместе с мамой.