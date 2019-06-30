В городе Канск Красноярского края началась эвакуация людей из-за паводка — видео

Уровень воды в реке Кан поднимается из-за дождей и таяния снега в Саянских горах, отмечает глава города Андрей Берсенев.

Власти начали эвакуацию людей из города Канска Красноярского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уровень воды в реке Кан превысил критическую отметку в 4,2 метра.

В управлении отметили, что в результате паводка подтоплено 56 придомовых участков и 40 дачных. В зоне подтопления находится три района, 264 человека, из них 27 детей.

— В настоящий момент эвакуировано 17 человек, в том числе пять детей, — говорится в сообщении.

По словам главы города Андрея Берсенева, вода в реке Кан понимается из-за дождей и таяния снега в Саянских горах.

Напомним, что от паводка страдает сейчас также Иркутская область. Вечером 29 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.