В городе Канск Красноярского края началась эвакуация людей из-за паводка — видео

Власти начали эвакуацию людей из города Канска Красноярского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уровень воды в реке Кан превысил критическую отметку в 4,2 метра.
В управлении отметили, что в результате паводка подтоплено 56 придомовых участков и 40 дачных. В зоне подтопления находится три района, 264 человека, из них 27 детей.
— В настоящий момент эвакуировано 17 человек, в том числе пять детей, — говорится в сообщении.
По словам главы города Андрея Берсенева, вода в реке Кан понимается из-за дождей и таяния снега в Саянских горах.
Напомним, что от паводка страдает сейчас также Иркутская область. Вечером 29 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.
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