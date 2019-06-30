На встрече президента США с лидером КНДР планирует присутствовать глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Американский лидер Дональд Трамп вылетел в демилитаризованную зону Корейского полуострова. Об этом сообщили журналисты президентского пула Трампа.

Борт с президентом США вылетел в направлении демилитаризованной зоны в 14:04 по местному времени (8:04 мск). С лидером КНДР Трамп намерен встретиться в 8:30 мск. На встрече планирует присутствовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Уже по прилёте Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.

Ранее Трамп анонсировал свой приезд в демилитаризованную зону на 15 минут. Напомним, до этого американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.