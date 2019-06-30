В Гагаузии начались выборы главы автономии. Об этом сообщил председатель ЦИК Иван Комур.

По его словам, избирательные участки открылись вовремя, в списках значатся 106068 избирателей. На должность главы автономии претендуют четыре независимых кандидата: прежний глава региона Ирина Влах, предприниматель Сергей Чимпоеш, сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии Иван Бургуджи, а также сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии Дмитрий Манол.

Свой выбор жители автономии смогут сделать с 7:00 до 21:00 (совпадает с мск). Следить за процессом выборов будут представители 65 местных общественных организаций, а также порядка 60 международных наблюдателей.