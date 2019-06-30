Трамп назвал по-настоящему хорошими шансы на заключение новой торговой сделки

Американский лидер Дональд Трамп считает по-настоящему хорошими шансы на заключение нового торгового соглашения между США и Китаем. Об этом президент заявил на пресс-конференции, посвящённой переговорам с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

По его словам, встреча с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 была фантастической.

— Он хочет видеть, чтобы что-то произошло, как и я, думаю, есть по-настоящему хорошие шансы, что это произойдёт, — рассказал Трамп.

Как сообщалось ранее, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в рамках саммита G20 в японской Осаке договорились возобновить торговые отношения между двумя странами.