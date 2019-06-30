Трамп осмотрел территорию КНДР с наблюдательного пункта

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Фото © AP Photo / Susan Walsh

Американский лидер Дональд Трамп осмотрел территорию КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне. Трансляцию вёл телеканал YTN.

Компанию президенту США составил его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин. Американский президент констатировал, что после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном опасность ушла.

Ситуация была очень опасной, после нашего саммита (с Ким Чен Ыном. — Прим. ред.) опасность ушла, — рассказал Трамп.

После осмотра территории КНДР Трамп и Мун Чжэ Ин посетили американских и южнокорейских солдат на военной базе в районе демилитаризованной зоны.

Ранее Трамп анонсировал свой приезд в демилитаризованную зону на 15 минут. Там он надеется встретиться с Ким Чен Ыном. Напомним, до этого американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

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