Американский лидер Дональд Трамп осмотрел территорию КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне. Трансляцию вёл телеканал YTN.
Компанию президенту США составил его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин. Американский президент констатировал, что после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном опасность ушла.
— Ситуация была очень опасной, после нашего саммита (с Ким Чен Ыном. — Прим. ред.) опасность ушла, — рассказал Трамп.
После осмотра территории КНДР Трамп и Мун Чжэ Ин посетили американских и южнокорейских солдат на военной базе в районе демилитаризованной зоны.
President Trump meets with US and South Korean troops near the DMZ ahead of meeting with Kim Jong Un. https://t.co/FtT6leBRIX pic.twitter.com/dAxE8wxNWI— NBC News (@NBCNews) 30 июня 2019 г.
Ранее Трамп анонсировал свой приезд в демилитаризованную зону на 15 минут. Там он надеется встретиться с Ким Чен Ыном. Напомним, до этого американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.
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