Трамп встретился с Ким Чен Ыном в буферной зоне в Корее

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров. Трансляцию вёл телеканал YNT.

Как отмечается, Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Напомним, до этого американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

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