Бывшая девушка Мамаева раскрыла главную причину его бед

Она также призналась, что за время отношений простила спортсмену несколько измен.

Юлия Евтух, бывшая девушка Павла Мамаева, заявила, что футболиста испортили слава и деньги. По её словам, до популярности спортсмен был скромным и внимательным молодым человеком, который читал Библию.

Отношения Мамаева и Евтух завязались, когда спортсмену было 18 лет. По словам девушки, всё в их жизни изменилось, когда футболист получил первый гонорар. Он купил дорогой автомобиль и брендовую одежду. А вот свою возлюбленную радовал редко. Девушка продолжала ездить на учёбу на метро.

Даже общие друзья пары замечали, что Мамаев во всём отказывает своей возлюбленной.

— Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: "Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб", — передаёт Teleprogramma.pro. слова Юлии.

Также Евтух призналась, что за время отношений простила спортсмену несколько измен.

Напомним, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина задержали по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как они устроили сразу две драки. Спортсменам уже вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Отбывать срок наказания футболисты будут в одной колонии.