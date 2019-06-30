Бывшая девушка Мамаева раскрыла главную причину его бед

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Павел Мамаев. Фото © Instagram/mamaev_pavel17

Она также призналась, что за время отношений простила спортсмену несколько измен.

Юлия Евтух, бывшая девушка Павла Мамаева, заявила, что футболиста испортили слава и деньги. По её словам, до популярности спортсмен был скромным и внимательным молодым человеком, который читал Библию.

Отношения Мамаева и Евтух завязались, когда спортсмену было 18 лет. По словам девушки, всё в их жизни изменилось, когда футболист получил первый гонорар. Он купил дорогой автомобиль и брендовую одежду. А вот свою возлюбленную радовал редко. Девушка продолжала ездить на учёбу на метро.

Даже общие друзья пары замечали, что Мамаев во всём отказывает своей возлюбленной.

Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: "Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб", — передаёт Teleprogramma.pro. слова Юлии.

Также Евтух призналась, что за время отношений простила спортсмену несколько измен.

Напомним, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина задержали по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как они устроили сразу две драки. Спортсменам уже вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Отбывать срок наказания футболисты будут в одной колонии.

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