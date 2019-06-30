В Новосибирске возбудили дело после убийства в торговом центре

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 22-летнего молодого человека в одном из ТЦ Новосибирска. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— По данным следствия, 23-летний молодой человек пришел в ТЦ "Эдем" в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвёл выстрел из "сайги" в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Напомним, стрельба в новосибирском ТЦ "Эдем" произошла вечером 29 июня. Как удалось узнать Лайфу, мужчина, вооружённый карабином "Сайга", совершил убийство на почве ревности.