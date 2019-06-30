В зоне паводка в Иркутской области запретили продажу алкоголя

В городе Тулуне и Тулунском районе, которые из-за паводков почти буквально ушли под воду, ввели полный запрет на продажу алкоголя.
— Распоряжение мэра о запрете продажи алкогольной продукции было подписано вчера, — передаёт "Интерфакс" сообщение пресс-службы мэрии города.
Ранее Лайф публиковал видео с коптера, показывающее масштаб стихийного бедствия в Тулуне. Из-за паводка спасатели и местные власти на лодках и вертолётах эвакуировали жителей города. По данным МЧС, в целом по региону стихия унесла жизни пяти человек, более 100 пострадали. Позже сообщалось, что уровень воды в Тулуне понизился до 1289 сантиметров.
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