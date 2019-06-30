В Генштабе РФ назвали число уклонистов от службы в армии

Число уклонистов от армии в России существенно снижается. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, если раньше речь шла о 20 тысячах, то сейчас "о какой-то тысяче". Бурдинский также сообщил, что в нашей стране выстроена специальная система отсрочек, позволяющая молодым людям поступать в вузы или колледжи, что повышает процент призывников, имеющих высшее или среднее специальное образование.

— Буквально за шесть лет количество призывников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилось почти на 10%, — рассказал генерал-лейтенант на полях форума "Армия-2019".

Ранее в Генштабе РФ сочли нецелесообразным отказываться от призыва срочников в России.