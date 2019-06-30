В США врачи спасли близнецов, удалив опухоль прямо во время родов

После появления на свет на 29-й неделе беременности детей поместили в отделение интенсивной терапии для новорождённых.

Врачи детской больницы в Чикаго провели уникальную операцию по удалению разросшейся на шее ребёнка опухоли во время родов. Об этом сообщается в статье на сайте госпиталя.

Когда Теодора была на третьем месяце беременности близнецами, врач во время УЗИ заметила нарост на шее одной из малышек. Выяснилось, что у ребёнка развивается тератома — быстрорастущая опухоль, которая может давить на дыхательные пути. Осложнение также могло повлиять и на вторую малышку из-за общей плаценты.

К моменту родов, которые прошли на 29-й неделе беременности, опухоль на шее Дженессы стала практически размером с её голову. Врачи удалили нарост, после чего обе девочки были отправлены в отделение интенсивной терапии для новорождённых.

Дженезис, которая родилась без опухоли, провела в больнице три месяца, в марте её выписали домой. У Дженессы наблюдались осложнения, врачи использовали трахеальную и гастростомическую трубки, чтобы девочка могла дышать и есть.

По словам медиков, позднее малышка может столкнуться с другими проблемами из-за преждевременного появления на свет и слаборазвитых лёгких.

Постепенно девочка окрепла, и на этой неделе врачи приняли решение отпустить её домой — забирать Дженессу из госпиталя родители приехали вместе с её сестрой-близняшкой Дженезис. Как отмечается, девочки после появления на свет не виделись.