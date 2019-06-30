Перенёсший инсульт Николай Носков снова запел и готовится к сольному концерту

По словам композитора Виктора Дробыша, певец выступит с концертом уже в конце этого года.

Бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков впервые запел после инсульта, от последствий которого восстанавливается уже три года. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил продюсер Виктор Дробыш.

Он опубликовал видеоролик, на котором Носков сидит в студии перед микрофоном и исполняет песню на иностранном языке. Дробыш также намекнул, что экс-солист "Парка Горького" даст сольный концерт в конце этого года.

— Николай Носков на студии. Наконец-то. Теперь я точно могу сказать — ждите его сольный концерт в конце года, — написал композитор.

Напомним, что в конце 2018 года Виктор Дробыш уже анонсировал скорое возвращение певца к творческой и концертной деятельности.