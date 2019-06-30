Пушков — о встрече Трампа и Ким Чен Ына: Нон-стоп шоу

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Фото © Twitter / Алексей Пушков‏

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедшую в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмунджоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — всё. Он свято соблюдает законы "нон-стоп шоу", — написал член Совета Федерации в "Твиттере".

Он отметил, что вместо решения проблемы политики решили "сделать эффектный ход".

Беседа Дональда Трампа и Ким Чен Ына продолжалась около часа. В ходе общения с северокорейским лидером американский президент пригласил его посетить Белый дом. Глава КНДР в свою очередь предложил Трампу приехать в Пхеньян.

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