Тимошенко как школьника отчитала Вакарчука за незнание стоимости газа — видео

Ведущему дебатов пришлось подсказывать музыканту, но тот не расслышал и назвал совершенно другую сумму.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко как школьника отчитала вокалиста "Океана Эльзы", главу партии "Голос" Святослава Вакарчука за незнание стоимости кубометра газа для населения. Инцидент произошёл во время дебатов, трансляцию вёл телеканал "Украина".

— Вы знаете, сколько он (кубометр газа. — Прим. ред.) стоит? — поинтересовалась Тимошенко.

— Знаю, — ответил Вакарчук.

В ответ на просьбу назвать конкретную или приблизительную сумму музыкант растерялся, так что ведущему дебатов пришлось подсказать: "Восемь пятьдесят" (8,5 гривны), но Вакарчук растерялся и, не расслышав подсказку, сказал: "250".

Напомним, парламентские выборы в Незалежной состоятся 21 июля. Участие в них будет принимать в том числе партия "Голос", созданная Вакарчуком. ЦИК Украины уже зарегистрировала более 3,3 тысячи кандидатов в депутаты Рады.