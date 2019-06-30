Кинологи на руках выносят из затопленного Тулуна собак и кошек — видео

Спасатели снимают животных с крыш и возвышенностей и на лодках доставляют на сушу.

Сотрудники МЧС и кинологи продолжают спасать животных в подтопленном городе Тулун Иркутской области. За последние сутки им удалось спасти более сотни животных.

Домашних животных снимают с возвышенностей и крыш, из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. На лодках спасатели их вывозят на сушу.

— Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, — сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

Напомним, ночью 30 июня в пострадавшую от паводков Иркутскую область прибыл Владимир Путин. В ходе оперативного совещания он дал ряд поручений, в том числе призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую семью и немедленно начать восстановление жилья.

По последним данным, в результате бедствия погибло пять человек и более 100 пострадало.