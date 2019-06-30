Более 600 человек обратились за медпомощью в зоне паводка в Иркутской области

Врачи оказали медицинскую помощь уже более 600 жителям, которые оказались в зоне паводков в Иркутской области, госпитализировано 136 человек.

В числе обратившихся за помощью 57 детей. В основном пострадавшие поступают с переохлаждением, обострением хронических заболеваний, бытовыми травмами и стрессом.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от паводков. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания поручил наладить информирование жителей Приангарья о помощи, а также призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью и немедленно начать восстановление жилья.

В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. По последним данным, погибло пять человек. Лайф снял с коптера масштаб затопления.