Три запущенных SpaceX спутника потеряли связь с Землёй

Starlink — спутниковая сеть, которая способна обеспечить людям широкополосный доступ в Интернет.

Три спутника из 60, которые запустила в космос компания Илона Маска SpaceX в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землёй. Остальные 57 продолжают обмениваться данными с земными станциями.

— Три спутника, которые первоначально установили связь с Землёй, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты, — приводит издание Business Insider заявление представителя SpaceX.

Кроме того, с орбиты вернут ещё два спутника для имитации процесса утилизации по окончании срока службы.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками миссии стартовала с Земли 24 мая.