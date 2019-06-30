Россиянка попала в тройку красавиц Miss Freedom of the World — 2019

Более того, она поразила членов жюри, когда надела национальный костюм Косова, где состоялось мероприятие.

22-летняя россиянка Виктория Вика попала в тройку самых красивых девушек мира по итогам конкурса Miss Freedom of the World, который состоялся в Косове. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Главную корону получила представительница Турции, а вот гражданка России, которая родилась в Ростове-на-Дону, получила ленту и корону первой вице-мисс. Она рассказала, что тяжёлая подготовка к конкурсу шла на протяжении десяти дней.

— Программа очень насыщенная: подъем с 7 утра. Но, несмотря на это, все прошло без стресса и мне было очень легко. Времени на отдых почти не было, свободное время — только ночью, — рассказала Вика.

В финале девушек ждали сразу несколько выходов — в национальных костюмах своей страны и национальных костюмах Косова — хозяйки конкурса. Россиянка поразила жюри конкурса так, что она стала обладательницей ещё одного титула "Мисс Национальный костюм Косово".

Размеры Вики практически соответствуют идеальной женской фигуре — объём груди — 89 сантиметров, талии — 63 см, бёдер — 93 см. При этом рост её составляет 178 см. Девушка признаётся, что за фигурой следить очень сложно.

— Я просто завтракаю овсяной кашей, а в течение дня стараюсь не есть. До полудня могу съесть шоколадку и всё, остальное время — чай, вода. На ужин — яблоко либо персик, — делится она.

Этот конкурс для ростовчанки не первый, а 25-ый. Её "карьера" началась ещё в 13 лет, когда за компанию с подружкой пришла в школу светского воспитания "Имидж".