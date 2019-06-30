В Одессе умерла советская актриса Елена Дембская

В Одессе на 99-м году жизни скончалась народная артистка Украины, почётный гражданин города Евгения Дембская. Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

— С 1953 года Евгения Михайловна Дембская сыграла на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного более 200 ролей, отдавая весь свой талант и душевные силы любимому зрителю, театру и ученикам, — говорится в сообщении.

Актриса также успешно снималась в кино. Самая популярная кинороль — Ларисы в фильме "Белая акация" (1958 год).

О времени прощания с Дембской пока не сообщается.