В Кремле заявили, что на G20 РФ впервые услышала взаимность от Трампа

На саммите G20 Россия впервые услышала взаимность от президента США Дональда Трампа относительно нормализации отношений между странами. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Он [Путин] также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом [о развитии отношений] говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше, — отметил он.

По словам Пескова, лидеры двух государств на саммите в Осаке уверенно обсуждали продолжение контактов на высшем уровне, и Трамп "достаточно концентрированно" выражал своё намерение активизировать диалог.

Напомним, в ходе встречи в рамках саммита G20 в Осаке, продолжавшейся почти полтора часа, Путин и Трамп обсудили вопросы разоружения и тему задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков.