Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа

Северокорейские журналисты просто хотели занять лучшую позицию для съёмки во время переговоров двух глав государств.

Южнокорейский телеканал YTN опубликовал видео потасовки между американскими и северокорейскими журналистами, в ходе которой пострадала новый пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм.

На кадрах видно, как журналисты из КНДР отталкивают членов пресс-пула Белого дома, чтобы прорваться в комнату переговоров американского лидера и Ким Чен Ына и занять лучшую позицию для съёмки. Под удар попала и Стефани Гришэм.

По словам журналиста CNN Джима Акосты, в результате инцидента пресс-секретарь Белого дома "немного ушиблась".