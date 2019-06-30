Инспекторы ДПС спасли жильцов объятого огнём дома с помощью троса и покрывала

Жизни пенсионеров, одной из которых пришлось прыгать из окна, ничего не угрожает.

В подмосковном Подольске инспекторы ДПС спасли жильцов объятого огнём дома с помощью буксировочного троса и покрывала. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьёв увидели клубы дыма, валившие из-под крыши многоквартирного дома, во время патрулирования района. Они вызвали пожарных и сотрудников МЧС, а сами бросились на помощь жильцам.

— Подойдя поближе, обнаружили, что люди заблокированы за решёткой. Хотели ломами своими силами выломать решётку, у нас это не получилось. В тот момент, когда я передавал информацию, экипаж ДПС услышал и подъехал на место. Совместными силами мы освободили двух граждан, помогли им выбраться, — рассказал Соловьёв. Он отметил, что для этого пришлось использовать буксировочный трос и УАЗ.

После этого в окне второго этажа полицейские заметили пожилую женщину. Она была заблокирована в квартире, так как путь к выходу был отрезан огнём. Пенсионерке пришлось прыгать на растянутое покрывало. К этому времени на место прибыли пожарные расчёты.

— Мне прям он разбил окошко, я даже не успела среагировать. Я, единственное, кричала стояла: "У меня там кошка, кошка осталась". Он зажал меня, вот так держит, меня всю трясёт. Если бы не они, я не знаю, что бы я делала, — сказала одна из жительниц сгоревшего дома.

Как уточнила Волк, спасённых пенсионеров передали медикам, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что в Подольске полицейские спасли из горящей квартиры семью с детьми.