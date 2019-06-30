Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Приангарье

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Фото © VK / Инцидент | Иркутск

Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить военных к борьбе с паводком в Иркутской области.

В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости, — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава государства побывал в пострадавшей от паводков Иркутской области. Президент России призвал немедленно начать восстановление жилья и объектов инфраструктуры. Владимир Путин призвал власти региона обеспечить материальной помощью каждую пострадавшую от паводков семью. Следующее совещание по ситуации в Иркутской области с участием главы государства состоится 3 июля.

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