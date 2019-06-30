Трюдо оконфузился на саммите G20 — видео

LMAOOOOO— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 30 июня 2019 г.
PATHETIC pic.twitter.com/JawT8Ulskj
Канадский премьер Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите "Большой двадцатки", который прошёл в японской Осаке. Этот инцидент вызвал на лице главы правительства полное непонимание и удивление.
На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что Трюдо повернулся к президенту Бразилии Жаиру Болсонару, чтобы пожать ему руку, но в тот момент бразильский лидер отворачивается и здоровается за руку со своим соседом.
И это далеко не первый казус, который произошёл на саммите G20. Например, ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп разыграл саудовского принца.
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