Трюдо оконфузился на саммите G20 — видео

Глава правительства Страны кленового листа хотел поздороваться с президентом Бразилии, но тот отвернулся и пожал руку своему соседу.

Канадский премьер Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите "Большой двадцатки", который прошёл в японской Осаке. Этот инцидент вызвал на лице главы правительства полное непонимание и удивление.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что Трюдо повернулся к президенту Бразилии Жаиру Болсонару, чтобы пожать ему руку, но в тот момент бразильский лидер отворачивается и здоровается за руку со своим соседом.

И это далеко не первый казус, который произошёл на саммите G20. Например, ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп разыграл саудовского принца.