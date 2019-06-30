Орбакайте ответила на слухи о "конфликте" с Пугачёвой

В свою очередь Яна Рудковская посоветовала певице не обращать внимания на нелепые слухи о её личной жизни.

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о её конфликте с Аллой Пугачёвой, которые в последние дни активно обсуждают СМИ.

Исполнительница скопировала несколько громких заголовков новостей, судя по которым они с Примадонной живут "как кошка с собакой", Орбакайте является "настоящей матерью" близняшек Галкина и Пугачёвой, и якобы "мать довела старшую дочь до седых волос".

— Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая пресса превосходит себя. Всем хорошего вечера, — подписала пост Орбакайте на своей официальной странице в "Инстаграме".

Орбакайте поддержали звёздные коллеги. Так, продюсер Яна Рудковская посоветовала не обращать внимания на нелепые слухи о её личной жизни, а музыкант Игорь Николаев поинтересовался, будет ли певица обращаться в суд.