В зону паводка в Иркутской области направлены подразделения ЦВО

Прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах.

Сводный отряд Центрального военного округа направлен в зону чрезвычайной ситуации в город Нижнеудинск Иркутской области для помощи гражданам из-за паводка.

— Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тысячи километров в кратчайшие сроки, — сообщил начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

Он отметил, что силы и средства для оказания помощи населению были выделены после соответствующего обращения полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Среди задействованных от ЦВО военнослужащих есть военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения — в общей сложности около 50 человек.

Кроме того, в Иркутскую область перебрасывают более 20 единиц тяжёлой техники, в том числе три плавающих транспортёра ПТС-2. Их будут использовать для эвакуации населения и доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям.

— Это только первая группа военнослужащих. На данный момент прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах, — уточнил генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа.

По последним данным, в результате бедствия погибло пять человек, более 600 обратились за медицинской помощью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить военных к борьбе с паводком в Иркутской области.