Российский корабль начал наблюдение за эсминцем ВМС США в Чёрном море

За американским кораблём следят также при помощи электронных и технических средств флота.

Силы российского Черноморского флота начали наблюдение за эсминцем ВМС США Carney сразу после его вхождения в Чёрное море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Следит за американским Carney российский сторожевой корабль "Сметливый". Наблюдение за судном Военно-морских сил Соединённых Штатов ведётся при помощи электронных и технических средств флота.

— В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё... время пребывания американского эсминца в Чёрном море не должно превысить 21 сутки, — говорится в сообщении.

Напомним, что эсминец ВМС США Carney вошёл в акваторию Чёрного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. На своём борту он имеет крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Уже 30 июня корабль должен прибыть в порт Одессы.