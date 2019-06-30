Альпинисты из России и Ирландии заблудились на Эльбрусе

Четверо россиян и шестеро ирландцев попросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тысячи метров над уровнем моря.
— Восемь сотрудников отряда выдвинулись на помощь альпинистам, которые в настоящее время находятся на склоне Эльбруса на высоте 5,2 тысячи метров, — передаёт ТАСС сообщение оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Хизира Ойтова.
Отмечается, что туристы сбились с маршрута из-за плохой видимости и пытаются спуститься вниз. Кто-то из них может самостоятельно передвигаться, кому-то нужна помощь. Связь с альпинистами сохраняется.
Ранее Лайф сообщал, что при восхождении на Эльбрус погиб украинский альпинист.
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