Альпинисты из России и Ирландии заблудились на Эльбрусе

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Гора Эльбрус. Фото © Flickr / twiga269 ॐ FEMEN

Туристы сбились с маршрута из-за плохой видимости и пытаются самостоятельно спуститься вниз.

Четверо россиян и шестеро ирландцев попросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тысячи метров над уровнем моря.

Восемь сотрудников отряда выдвинулись на помощь альпинистам, которые в настоящее время находятся на склоне Эльбруса на высоте 5,2 тысячи метров, — передаёт ТАСС сообщение оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Хизира Ойтова.

Отмечается, что туристы сбились с маршрута из-за плохой видимости и пытаются спуститься вниз. Кто-то из них может самостоятельно передвигаться, кому-то нужна помощь. Связь с альпинистами сохраняется.

Ранее Лайф сообщал, что при восхождении на Эльбрус погиб украинский альпинист.

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