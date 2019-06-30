Путин дал ряд поручений по ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Приангарье. Текст поручения главы государства премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Иркутской области Сергею Левченко опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер поручил безотлагательно наладить систему оперативного информирования граждан о ходе чрезвычайной ситуации, порядке их действий и местах оказания необходимой помощи. Путин также распорядился начать выплаты денежных средств пострадавшим от наводнения людям и установить жёсткий контроль за ценами на товары первой необходимости в зоне ЧС.

Кроме того, глава государства поручил до начала холодов решить вопрос с жильём граждан, пострадавших от наводнения, и создать правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, руководить которой будет зампред Правительства РФ Виталий Мутко.

Владимир Путин распорядился до 3 июля представить доклад о результатах проделанной работы, далее отчитываться раз в две недели.

По последним данным, в результате бедствия в Иркутской области погибло пять человек, более 600 обратились за медицинской помощью.