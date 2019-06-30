В России стартовало производство комплекса С-500

Глава "Ростеха" добавил, что новейшие ЗРК поступят на вооружение, "когда закончат испытания".

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

— Параллельно создаётся новое современное оружие. И если, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500, — рассказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

При этом Чемезов отметил, что дальность С-500 будет выше, чем у С-400. Глава "Ростеха" добавил, что новейшие ЗРК поступят на вооружение, "когда закончат испытания".