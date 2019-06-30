Трамп рассказал о встрече "с диктаторами" на G20, но не назвал имён

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G20 в японской Осаке он провёл ряд разносторонних встреч "с президентами, премьерами и диктаторами". Об этом президент США рассказал, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее.

При этом глава государства не стал уточнять, кого он имеет в виду.

Напомним, что на саммите "Большой двадцатки" Трамп провёл переговоры с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

В ходе встречи, продолжавшейся почти полтора часа, Путин и Трамп обсудили вопросы разоружения и тему задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков.