В Крыму назвали наглым упорством заход ракетного эсминца США в Чёрное море

Заход ракетного эсминца ВМС США Carney в акваторию Чёрного моря — это наглое упорство, направленное на создание напряжённости в международных отношениях, заявил председатель Комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Чёрном море, что направлено на создание напряжённости в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов, — сказал Гемпель РИА "Новости".

Он подчеркнул, что полуостров Крым продолжит быть "непотопляемым авианосцем", который обеспечивает международную стабильность в Черноморском регионе.

Как ранее писал Лайф, американский ракетный эсминец Carney в пятый раз с начала 2019 года вошёл в акваторию Чёрного моря. На этот раз корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля. Наблюдение за эсминцем ведёт российский сторожевой корабль "Сметливый".