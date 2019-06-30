Минобороны откроет свою киностудию

Глава ведомства отметил, что российскому зрителю не хватает фильмов про сегодняшних героев.

Минобороны России создаст собственную киностудию на территории подмосковного парка "Патриот". Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино, — рассказал он в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Шойгу, сейчас ведомство получает различные сценарии, но чаще всего они касаются не прошлых лет, а недавних событий. Министр подчеркнул, что российскому зрителю не хватает историй "про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм".

Он также отметил, что про возвращение Крыма в состав России снят всего лишь один фильм.