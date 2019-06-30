В Индии тигр устроил погоню за байкерами — видео

Животное пробежало в непосредственной близости от людей, после чего вернулось в лес.

В штате Керала в Индии тигр погнался за байкером и его спутником. Это произошло в заповеднике в местечке Матанга, сообщило Общество защиты лесов и дикой природы.

Судя по кадрам, хищник на огромной скорости выскочил из леса на дорогу, погнавшись за ехавшими на скутере людьми.

Он пробежал в непосредственной близости от транспортного средства, после чего вернулся в лес. Водителю и его пассажиру удалось спастись.

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