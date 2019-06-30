Украинская певица Анастасия Приходько идёт на выборы в Раду

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Фото © Анна Салынская / ИТАР-ТАСС

Украинская певица Анастасия Приходько собралась участвовать во внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Как поясняют в ЦИК, Приходько выдвигается в мажоритарном округе в Виннице от партии Юлии Тимошенко "Батьковщина". В своей программе она предлагает ввести новую систему налогообложения и вывести украинскую экономику из тени.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду пройдут в октябре этого года. Отметим, что Приходько далеко не первый представитель украинского шоу-бизнеса, который хочет уйти в политику. Ранее о своём желании заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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