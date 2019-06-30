Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

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Фото © Facebook / Sebastian Alarcon

Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил журналист, кинокритик Леонид Павлючик.

Он жил на две страны. Любил свою родину Чили. Любил свою вторую родину — СССР, а потом Россию, где снял свои главные фильмы, — написал Павлючик.

Причина и место смерти Аларкона не уточняются.

Себастьян Аларкон известен как режиссёр фильмов "Ночь над Чили", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Падение кондора", "Ягуар".

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