Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил журналист, кинокритик Леонид Павлючик.

— Он жил на две страны. Любил свою родину Чили. Любил свою вторую родину — СССР, а потом Россию, где снял свои главные фильмы, — написал Павлючик.

Причина и место смерти Аларкона не уточняются.

Себастьян Аларкон известен как режиссёр фильмов "Ночь над Чили", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Падение кондора", "Ягуар".