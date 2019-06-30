Футболистка сборной Швейцарии пропала, нырнув в воды озера Комо

Девушка исчезла из поля зрения, когда находилась довольно далеко от берега водоёма.

Футболистка женской сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала, купаясь в озере Комо в Италии. Об исчезновении девушки сообщил футбольный клуб Young Boys, в котором она играла.

На озере футболистка отдыхала вместе с одноклубником. Она исчезла из поля зрения, когда находилась довольно далеко от берега.

— Мы очень переживаем, но не теряем надежду, что всё завершится благополучно. Держим тесный контакт с членами её семьи, — сообщила футбольная команда.

Озеро уже тщательно исследовали водолазы, но это пока не принесло никаких результатов. Поиски, в которых задействовано больше 20 человек, продолжаются.