В Ленобласти школьник на скутере зарезал пешехода за замечание

15-летний школьник на скутере зарезал мужчину за замечание. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, поножовщина произошла в районе посёлка Лесколово Ленинградской области.

50-летний мужчина сделал молодому человеку замечание за то, что тот не пропустил пешехода. Разозлившись, школьник соскочил со скутера и погнался за обидчиком. Он застал мужчину в ближайшем магазине. Завязалась потасовка, и в какой-то момент подросток достал нож и ударил мужчину прямо в сердце.

Как рассказали одноклассники подростка, у него уже были проблемы с законом — как-то раз попался на краже, часто дрался, плохо учился, но настолько агрессивным не был.

Сейчас школьник задержан, заведено уголовное дело об убийстве.