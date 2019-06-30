В Ленобласти школьник на скутере зарезал пешехода за замечание

15-летний школьник на скутере зарезал мужчину за замечание. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, поножовщина произошла в районе посёлка Лесколово Ленинградской области.
50-летний мужчина сделал молодому человеку замечание за то, что тот не пропустил пешехода. Разозлившись, школьник соскочил со скутера и погнался за обидчиком. Он застал мужчину в ближайшем магазине. Завязалась потасовка, и в какой-то момент подросток достал нож и ударил мужчину прямо в сердце.
Как рассказали одноклассники подростка, у него уже были проблемы с законом — как-то раз попался на краже, часто дрался, плохо учился, но настолько агрессивным не был.
Сейчас школьник задержан, заведено уголовное дело об убийстве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram