Женщина порезала ногу на пляже и умерла из-за плотоядных бактерий

Женщина несколько дней не обращалась к врачам несмотря на то, что рана кровоточила.

Жительница Флориды Линн Флеминг умерла после того, как порезала ногу на пляже. Об этом в посте социальной сети "Фейсбук" сообщила её невестка Трейси.

Как уточняется, 14 июня во время прогулки по пляжу американка упала из-за углубления, которое было не видно под водой, и порезалась. Глубина раны была небольшой, женщина не придала значения случившемуся. Спустя пару дней Флеминг всё же обратилась к врачу, так как порез продолжал кровоточить.

Женщине сделали укол от столбняка и выписали рецепт на антибиотик. На следующий день друзья женщины нашли её в бессознательном состоянии. Врачи в госпитале сообщили, что она подхватила плотоядную бактерию.

Медики провели несколько операций, пытаясь спасти инфицированную ногу женщины. Флеминг перенесла два инсульта, у неё началось заражение крови. Спустя две недели после инцидента на пляже она умерла от некротического фасциита.

— Линн умерла во сне, Уэйд (сын Флеминг. — Прим. Лайфа) держал её за руку. Мы благодарны за все ваши мысли и молитвы, — написала невестка американки.

Ранее Лайф рассказывал, как американке из-за плотоядной бактерии удалили 30% мягких тканей.