В Иркутскую область перебросили автономный хлебозавод

Комплекс представляет собой огромную палатку, в которую ставят печь и агрегат для замешивания теста.

Военные Центрального военного округа (ЦВО) при помощи самолёта перебросили в зону паводков в Иркутскую область передвижной механизированный хлебозавод, способный производить три тонны хлеба в день. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Комплекс представляет собой огромную палатку, в которую ставят печь и агрегат для замешивания теста.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить военных к борьбе с паводком в Иркутской области.

Напомним, что Иркутская область продолжает терпеть бедствия от паводков. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибло пять человек. Лайф снял с коптера масштаб затопления.