Футбольный клуб поддержал теорию о плоской Земле, сменив название

Футболисты взяли на себя миссию поддержать людей, которые разделяют эту гипотезу.

Испанский клуб "Мостолес Баломпье" решил сменить название на ФК "Плоская Земля" (Flat Earth F.C). Об этом сообщило издание Marca.

По словам президента футбольного клуба Хави Повеса, название клуба сменили, чтобы поддержать людей, которые верят в теорию плоской Земли.

— Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы, — заявил Повес.

Он также отметил, что "Плоская Земля" станет первым футбольным клубом, болельщики которого будут "объединены самой важной вещью — идеей". А так как футбол является одним из самых популярных видов спорта в мире, то клуб берёт на себя миссию продвигать теорию плоской Земли в СМИ.