Заблудившийся турист из Ирландии скончался во время спуска с Эльбруса

Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Тело умершего передано оперативникам.

Спасатели нашли альпинистов из России и Ирландии, которые сбились с маршрута на Эльбрусе из-за плохой видимости. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Как уточняется, во время спуска один из них — ирландец 1979 года рождения — умер. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

— Спасатели спустили тело альпиниста в посёлок Терскол и передали следственно-оперативной группе, — рассказали в ведомстве.

Остальных членов группы доставили на поляну Азау. Отмечается, что они не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее Лайф сообщал, что четверо россиян и шестеро ирландцев попросили помощи спасателей, когда находились на высоте около 5,2 тысячи метров над уровнем моря.