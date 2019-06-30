"Локомотив" попрощался с Тарасовым трогательным роликом

В клубе отметили, что спортсмен не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

🤟🏻 Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

Дмитрий Тарасов покинул футбольный клуб "Локомотив", в составе которого он отыграл девять сезонов. Об этом сообщается на странице ФК в "Твиттере".

Пост в социальной сети сопровождается видеороликом, на котором запечатлены яркие моменты из жизни спортсмена в "Локомотиве".

— Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всё, Дима! Будем скучать, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, спортсмен может перейти в самарские "Крылья Советов" или "Сочи".

Напомним, что цвета "Локомотива" Тарасов защищал с 2010 года. Ранее он играл в составе "Спартака", "Томи", ФК "Москва", а также вызывался в сборную команду России. Впрочем, имя Тарасова известно поклонникам не только футбола, но и Ольги Бузовой. В браке со звездой "Дома-2" футболист прожил четыре года.